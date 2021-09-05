إيران تعلن زيادة التبادل التجاري مع الإمارات بنسبة 54%

وقال لطيفي، إن الإمارات استوردت من إيران خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي بضائع بلغ وزنها 5 ملايين و7 آلاف طن، بقيمة مليار و912 مليون دولار.وأوضح أن أن كافة صادرات البضائع الإيرانية إلى الخارج بلغ وزنها 45 مليون و474 ألف طن، بقيمة 17 مليارا و661 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2021).وأوضح، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الماضي، بلغت صادرات إيران إلى الامارات 5 ملايين و912 ألف طن بقيمة مليار واحد و553 مليون دولار.وبشأن استيراد إيران من الإمارات، صرح المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، أنه خلال هذه الفترة استوردت إيران 4 ملايين و436 ألف طن من السلع من الإمارات بقيمة 5 مليارات و391 مليون دولار.وأكد المتحدث أن إيران وضعت ضمن أولوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، الاهتمام والتعاون مع دول الجوار، لذلك شهدنا خلال السنوات الأخيرة ازدهار التجارة مع دول الجوار، بحيث دخلت الدول الأربع، العراق والامارات وتركيا وافغانستان ضمن الوجهات الخمس الأولى لصادرات إيران في السنوات الأخيرة، فيما احتلت الإمارات وتركيا الصدارة في هذه المكانة.