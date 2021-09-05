حصيلة جديدة لضحايا "إعصار أيدا" في الولايات المتحدة

وذكرت "رويترز" أنه لا يزال هناك أمل في العثور على مفقودين في مياه الفيضانات، فيما دعا البابا فرنسيس المتضررين من العاصفة للتحلي بالقوة.وصرح متحدث باسم، كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر والباقون في مدينة نيويورك، كما حاصرت المياه جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية.في سياق متصل، سقط 27 قتيلا في نيوجيرزي، وما زال أربعة في عداد المفقودين وفقا لمتحدث باسم فيل ميرفي حاكم الولاية.وأُعلنت حالة وفاة بسبب الإعصار في ولاية كونيتيكت، وكما أعلنت بنسلفانيا مقتل أربعة على الأقل وماريلاند أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عاما، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.