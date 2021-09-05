ليبيا تطلق سراح نجل القذافي

أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي، نجل العقيد معمر القذافي، تنفيذا لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وأوضح مصدر رفيع بوزارة العدل بالحكومة الليبية، بحسب "فرانس برس"، أن "الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسميا، تنفيذا لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه".

ولم يكشف المصدر توقيت الإفراج عن الساعدي، وما إذا كان غادر ليبيا أو لا يزال موجودا فيها، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بسفره إلى تركيا.

كما أكد مصدر من مكتب النائب العام قرار "الإفراج" عن الساعدي، مشيرا إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.

وقال في هذا الصدد: "أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توفرت جميع الاشتراطات العدلية لتنفيذها".