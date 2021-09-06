غينيا.. الانقلابيون يفرضون حظر تجوال في كافة أنحاء البلاد

وقال الضباط أيضا في بيان بثه التلفزيون الوطني، إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين في العاصمة كوناكري.ومن جانبها، نددت باريس مساء الأحد بـ"محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" في غينيا، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس كوندي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.وجاء في البيان أن باريس "تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" الأحد و"للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري".كما ندد الاتحاد الإفريقي، الأحد، باستيلاء الجيش على السلطة في غينيا وطالب بإطلاق سراح الرئيس كوندي على الفور.ودعا بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة، نقلا عن رويترز.هذا وأكدت القوات الخاصة الغينية، الأحد، القبض على الرئيس كوندي و"حل" مؤسسات الدولة، في فيديو وجهته إلى مراسل لوكالة "فرانس برس"، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.