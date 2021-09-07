رشق رئيس وزراء كندا بالحجارة من قبل محتجين (فيديو)

رشق محتجون رافضون لإجراءات الإغلاق والتطعيم المرتبطة بفيروس كورونا الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أثناء جولة انتخابية في مقاطعة أونتاريو.

ورفض المحتجون الذين ألقوا بالحجارة على ترودو القيود الصحية، وسياسة التطعيم التي تتخذها الحكومة ضد فيروس كورونا.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY — Sarah Sears (@iamSas) September 6, 2021

كان ترودو يغادر حدث انتخابي، عندما كان محاطًا بمتظاهرين غاضبين، وألقي بعضهم حفنة من الحجارة الصغيرة على زعيم الحزب الليبرالي الكندي. ورفع بعض أفراد الحراسة أيديهم لمحاولة حماية ترودو من التعرض لأذى أثناء ركوبه في حافلة حملته.

وعلى متن طائرة الحملة الانتخابية الليبرالية، أخبر ترودو المراسلين أن بعض الحجارة "ربما أصابت كتفه".