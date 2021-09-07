ايران تكشف موعد تسير رحلات جوية لنقل زوار الاربعينية للعراق

أعلن مدير الاشراف على المطارات ومؤسسات منظمة الطيران المدني الايرانية"حسن خوشحو"، اليوم الثلاثاء، عن البدء بنقل زوار الاربعينية جوا للعراق بدءا من 19 سبتمبر/أيلول حتى 2 إكتوبر/تشرين الاول المقبل.

وقال "حسن خوشحو" في حديث لـ "فارس الايرانية"، أنه "تم التخطيط لنقل 30 الف مسافر ايراني لمطارات العراق في اطار 200 رحلة ذهابا و 200 إيابا".

وأشار الى أن "كافة شركات الطيران الايرانية أبدت استعدادها بجدولة رحلات لنقل زوار أربعينية الامام الحسين (ع)".

"خوشخو" أكد أن الرحلات ستنطلق مبدئيا من 6 مطارات ايرانية وهي مطار الامام الخميني الدولي في طهران ومشهد وشيراز وتبريز واصفهان واهواز"، مستدركا أنه "اذا ما تم التوافق على رفع حجم الزوار بين الجانب الايراني والعراقي سيتم تفعيل مطارات أخرى".