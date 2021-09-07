طالبان تعلن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحافي، إن "الحركة ستعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال بأفغانستان".وبحسب المتحدث، فقد تم تعيين "الملا محمد حسن رئيس الوزراء بالوكالة والملا برادر نائب الرئيس، وأسد الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة، فضلاً عن تعيين هداية الله بدري وزيراً للمالية، وشيخ الله منير وزير التربية، وعبد الحكيم شتي وزير العدل، بالإضافة إلى خليل حقاني وزير اللاجئين، وعبد الحق وثيق رئيس المخابرات، ومحمد إدريس رئيس البنك المركزي، ومحمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع بالوكالة، ومحمد إدريس رئيسا للبنك المركزي".وأشار المتحدث إلى أنه "هناك عددا من الحقائب في حكومة تصريف الأعمال لم يتم تعيين وزرائها"، مبيناً أنه "سيتم الإعلان عن أسماء باقي وزراء الحكومة في وقت لاحق".وتابع المتحدث، أن "هناك أشخاص خارج البلاد يسعون للفوضى في كابل".