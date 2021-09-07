الأمم المتحدة تعلق على تشكيل "حكومة طالبان"

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "من وجهة نظرنا لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان إلا من خلال قرار يشمل جميع الأطراف يتم اتخاذه عبر التفاوض".وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة لا تزال "متمسكة بإيجاد حل سلمي" وتدعو إلى احترام "حقوق جميع الأفغان بينهم البنات والنساء"، كما تدعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.وأوضح أن أمانة الأمم المتحدة لا تشارك في عملية الاعتراف بحكومات الدول، مبينا أن هذه القضايا تقررها الدول الأعضاء في المنظمة.وأعلنت حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.