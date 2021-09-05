الإعلان عن قرب إنشاء مركز عالمي للطريقة الكسنزانية في امريكا

اعلن رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان، عن انشاء المركز العالمي للطريقة العلية القادرية الكسنزانية في الولايات المتحدة الامريكية قريبا.

وأكد نهرو خلال جلسة في ولاية فيرجينيا الامريكية" ان "المركز في طور اكمال الاجراءات الرسمية اللازمة للتسجيل خلال الاسابيع المقبلة ليكون الاول للطريقة الكسنزانية في الولايات المتحدة الامريكية".

واكد في حديثه خلال الجلسة الروحية الصوفية، "على ترسيخ لغة المحبة بين الناس ، ونشر قيم التسامح والسلام والتعاون بين الجميع، بغض النظر عن الانتماء العرقي والديني والمذهبي ، وايجاد المشتركات والبناء عليها بين الجميع، لتأسيس صرح حضاري هويته وعنوانه قبول الاخر والاستماع اليه، وان اختلفت وجهات النظر والتطلعات والأفكار"، مشيرا الى ان الاختلاف هو حالة صحية تثري عملية البناء الحضاري للمجتمعات الانسانية".

واوضح رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم ان "ابواب هذا المركز العالمي للطريقة العلية القادرية الكسنزانية ستكون مفتوحة لكل الناس، ولكل من يريد أن يعمل من أجل خير ونفع البشرية".