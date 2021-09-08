تسجيل 538 وفاة جديدة بكورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 538 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و430 شخصا .

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، "تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 26 الفا و854 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 210 الف و978 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و534 اشخاص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و534 الف شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 20 مليونا و 558 الفا و38 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 10 ملايين 892 الفا و656 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات31 مليونا و450 الفا و694 جرعة.