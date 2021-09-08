طالبان توجه دعوة لهذه الدول لحضور مراسم تنصيب الحكومة الجديدة

وقال مصدر في الحركة، متحدثا لوكالة نوفوستي، اليوم الأربعاء: "تم حتى الآن دعوة كل من روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران لحضور مراسم التنصيب".وأضاف المصدر أن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، الملا عبد الغني برادر، توجه الأربعاء إلى قطر لتوجيه دعوات مماثلة إلى عدة دول أخرى.وأعلنت حركة طالبان، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد والتي كرمت عناصر في الحرس القديم للحركة.وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين الملا محمد حسن أخوند، المدرج في قائمة العقوبات للأمم المتحدة، قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة.وهذه الحكومة، التي وصفتها طالبان بالمؤقتة، غير معترف بها دوليا في الوقت الراهن.