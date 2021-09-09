فرض غرامة مالية على نائبين في مبنى الكونغرس لرفضهما ارتداء الكمامة

وقالت اللجنة إن نائب رئيس مجلس النواب فرض غرامة على المشرعين لعدم ارتدائهما الكمامة في غرفة مجلس النواب في 2 أغسطس.وتلقى روي غرامة قدرها 500 دولار بعد أن تلقى سابقا تحذيرا من أول مخالفة في مايو، بينما تواجه غرين التي تم تغريمها بمبلغ 500 دولار في مايو، غرامة قدرها 2500 دولار لارتكابها مخالفة ثالثة.وتم سابقا تغريم خمسة مشرعين جمهوريين لخرقهم تفويض ارتداء الكمامة في مجلس النواب وهم توماس ماسي، بريان ماست، رالف نورمان، ماريانيت ميلر ميكس وبيت فان دوين.ورفع كل من غرين وماسي ونورمان دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا للطعن في دستورية الغرامات بعد أن رفضت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب طعونهم في الغرامات.هذا وفرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ارتداء الكمامة داخل مجلس النواب في يوليو 2020، وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب في يناير 2021 لجعل التفويض قابلا للتنفيذ عن طريق الغرامات.