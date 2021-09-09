روسيا تدرس تطوير دبابة تسير على العجلات

وقال فلاديمير بودايف، نائب رئيس مصنع الآليات في مدينة فولغوغراد، لـ"سبوتنيك"، إن ثمة فكرة لتحويل المدفع الذاتي الحركة "سبروت إس دي إم1" إلى دبابة عبر وضعه على آلية ذات عجلات.وأشار إلى وجود آليات كثيرة روسية الصنع، التي يمكن اتخاذها أساسا للدبابة ذات العجلات. وسيتم اختيار الآلية المناسبة وفقا لوظيفة الدبابة المزمع إنشاؤها ونوع القوات التي ستستخدمها.ويفترض أن توجه روسيا الدبابة الجديدة، التي تسير على العجلات للتصدير نحو الخارج.وتجدر الإشارة إلى أن مدفع "سبروت إس ي إم1"، وهو من عيار 125 ملم ويخضع للاختبار الرسمي الآن، يوضع على الآلية المجنزرة، التي تستطيع السير على الطريق المعبد بسرعة 70 كيلومترا في الساعة وتسير على الماء بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.