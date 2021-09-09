صرخات غاضبة من مواطنين أمريكيين إلى بايدن على خلفية سياسته حيال أفغانستان (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بايدن وهو يتقفد المناطق المتضررة، بينما يسمع صوت شخص يصرخ: "من أجل ماذا مات أفضل صديق لي في أفغانستان عام 2011؟ هل من أجل أن يقوم هذا الرجل بمثل هذا الفعل المقرف؟".وتابع: "أنت خلفت لهم دمارا وتركت أمريكيين هناك (في أفغانستان)".كما يسمع في التسجيل صوت رجل وهو يصف بايدن بأنه "طاغوت"، فيما تصرخ امرأة قائلة: "من المؤسف أن تكون أمريكا وصلت إلى هذه النقطة.. إنه لأمر مؤسف".