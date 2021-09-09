محتجون ليبيون يمنعون تحميل النفط الخام بميناء الحريقة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير ميناء الحريقة الليبي، ومسؤول آخر، أن "محتجين دخلوا الميناء النفطي اليوم، وقاموا بمنع ناقلة من تحميل النفط الخام".وكانت مجموعة من سكان منطقة الهلال النفطي في ليبيا قد اعلنت، يوم الجمعة الماضي، "التوقف عن تصدير النفط والعمل في أبرز الموانئ النفطية الواقعة شرقي البلاد، الى حين تسمية رئيس مؤسسة جديد وتحقيق توزيع عادل للمناصب السيادية، لاسيما إقالة رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله".وكان وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، قرر في 28 اب الماضي، "إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإحالته للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد دون إذن مسبق من الوزارة".