ترامب من رئيس للبيت الابيض الى معلق رياضي

وقالت شبكة "NBC news" الأمريكية، إنه من المقرر أن يقدم الرئيس الأمريكي السابق تعليقا من الحلبة، يوم السبت المقبل، لمباراة إيفاندر هوليفيلد بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عاما، والملاكم البرازيلي فيتور بلفور البالغ من العمر 44 عاما.وسينضم إلى ترامب ابنه، دونالد جونيور في المباراة التي ستقام في هوليوود بولاية فلوريدا، والتي سيتم نقلها بنظام الدفع مقابل المشاهدة على قناة FITE.TV.ووقع الرئيس الأمريكي السابق عقدا للتعليق على المباراة الخاصة بين هوليفيلد وبلفور، والتي ستكون أبرز النزالات في يوم يضم العديد من المباريات.وقال ترامب في بيان صحفي: "أحب المقاتلين الرائعين والمعارك الرائعة، إنني أتطلع إلى ليلة السبت هذه ومشاركة أفكاري معكم في الحلبة، لن ترغب في تفويت هذا الحدث الخاص".