ارتفاع عدد ضحايا إعصار "آيدا" في الولايات المتحدة

وبحسب مسؤولي الصحة فإن معظم القتلى الجدد هم من كبار السن الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة.هذا وأعلنت نيويورك عن 17 وفاة بسبب "آيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرسي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.وقالت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.كما تسبب إعصار "آيدا" بانقطاع الكهرباء عن حوالي 1.1 مليون شخص في ولاية لويزيانا ومدينة نيو أورلينز بأكملها، كما أن نحو 430 ألفا من المباني السكنية والمكاتب في لويزيانا لا تزال منقطعة عن الكهرباء.