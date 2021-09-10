ميقاتي: يجب نتعاون ونضع يداً بيد لنؤمن أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، ان المطلوب اليوم أن نتعاون ونضع يداً بيد لنؤمن أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني.

وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي انه "لا مكان للمعطلين في الحكومة ومن سيعطل سيتحمل مسؤولية عمله وسنخرجه منها"، مبينا، "لدى الحكومة الجديدة خطة لإنقاذ البلد

واضاف، "سنتصل بكافة الجهات الدولية ونأمل أن نوقف الانهيار الحاصل وسنعمل من مبدأ وطني ووفق وثيقة الوفاق الوطني وسنتقيد بالدستور والقوانين المرعية الإجراء".

وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "الوضع صعب ولكن ليس مستحيلاً إذا تعاونا".