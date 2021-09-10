بالاسماء.. التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة

وقد تلى مكية المرسوم الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة:ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه، بناء علـى المرسوم رقم 8375 تـاريخ 10/9/2021 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرأسها السيد حسان دياب مستقيلة، يرسم ما يأتي:المادة الأولى: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.بعبدا في 10/9/2021تشكيل الحكومةان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:المادة الأولى: عين السادة:محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراءسعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراءبسام مولوي وزيراً للداخلية والبلدياتيوسف خليل وزيراً للماليةعبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربينوليد فياض وزيراً للطاقة والمياهجوني قرم وزيراً للاتصالاتعباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العاليهنري خوري وزيراً للعدلموريس سليم وزيراً للدفاع الوطنيعلي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقلفراس الأبيض وزيراً للصحة العامةهيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعيةناصر ياسين وزيراً للبيئةمصطفى بيرم وزيراً للعملأمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارةوليد نصار وزيراً للسياحةعباس الحاج حسن وزيراً للزراعةمحمد مرتضى وزيراً للثقافةجورج دباكيان وزيراً للصناعةنجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإداريةجورج قرداحي وزيراً للإعلامعصام شرف الدين وزيراً للمهجرينجورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة