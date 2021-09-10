تعرف على الفائزين بجوائز "نوبل للحماقة"

وزعت جوائز "إيغ نوبل" أو كما تعرف أيضا بـ" جوائز نوبل للحماقة"، في حفل نظم عبر الإنترنت، وحصل فيه علماء من 24 دولة على الجوائز.

وتمنح هذه الجوائز للبحوث العلمية التي "تجعل الناس يضحكون ثم تجعلهم يفكرون"، حيث وبحسب المنظمين، كان هناك العديد من البحوث العلمية التي لا طائل منها أو سخيفة.

ففي فئة "جائزة السلام" حصل علماء من الولايات المتحدة الأمريكية على الجائزة، حيث وجدوا بعد التجربة أن اللحية عند الرجال يمكن أن تحمي من الضربات على الوجه.

ومنحت "جائزة الطب" لعلماء أثبتوا بأن النشوة الجنسية فعالة في تخفيف احتقان الأنف مثل مضادات الاحتقان.

وفي مجال الاقتصاد، فاز بالجائزة علماء أوروبيون أثبتوا أن درجة السمنة لدى السياسيين ترتبط بمستوى الفساد في الدولة.

في مجال الكيمياء، حصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا واليونان وأستراليا على الجائزة، حيث قاموا بتحليل التركيب الكيميائي للهواء في دور السينما لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الروائح المنبعثة من الجمهور ومشاهد العنف والسلوك غير الاجتماعي وتعاطي المخدرات المعروضة في الأفلام.

منحت جائزة "علم البيئة" لعلماء من إسبانيا وإيران لاستخدامهم التحليل الجيني في دراسة أنواع البكتيريا الموجودة في العلكة المهملة على أرصفة المشاة في مختلف البلدان.

وتقام جائزة "إيغ نوبل" منذ عام 1999. ويتم منحها في 10 مجالات، وتتزامن بعض الترشيحات مع ترشيحات "نوبل"، ويتم تعيين الباقي كل عام على حدة. ويحصل الفائزون على جوائز من أيدي الحائزين على جائزة "نوبل" في سنوات مختلفة.