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مصر.. احالة طبيب للتحقيق بعد أجباره ممرضا مسنا على السجود لكلب

دوليات

2021-09-10 | 11:16
مصر.. احالة طبيب للتحقيق بعد أجباره ممرضا مسنا على السجود لكلب
3,640 مشاهدة

وجه وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لعضو هيئة التمريض، في أحد المستشفيات الخاصة، للتحقيق الفوري.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لأحد أعضاء هيئة التمريض في أحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية التي يجب أن يتمسك بها جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

ووجه الوزير المصري "بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية".

من جهته، قال الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب وصاحب الواقعة إن "المقطع ليس حديثا، موضحا أنه يعود إلى ثلاث سنوات مضت، وكان عبارة عن دعابة بينه وبين عدد من أفراد التمريض، الذين تربطهم به علاقة طيبة، مؤكدا أن الجزء الخاص بطلبه من عضو هيئة التمريض السجود لكلب تم اقتطاعه من سياقه وفبركته".

وأضاف خيري، أنه "من غير المعقول إدخال كلب إلى المستشفى، وبالتحديد إلى غرف إقامة الأطباء، مشددا على أن الفيديو المسرب يأتي ضمن محاولة لابتزازه، بعد قيام هاكر بسرقة حساب "الواتساب" الخاص به، مشددا على أن من سرق الحساب الخاص به حاول ابتزازه لدفع أموال، وعند رفضه قام بتسريب ذلك الفيديو بعد فبركته، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقفون وراء تلك الواقعة".

وكان مقطع فيديو قد أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه طبيب يطالب ممرضا مسنا بالسجود لكلب، داخل أحد المستشفيات.
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