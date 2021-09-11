إصابات بالحصبة بين صفوف اللاجئين الافغان تؤجل نقلهم الى امريكا

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحافي بأن القرار اتخذ بناء على طلب السلطات الصحية وكإجراء احترازي.ووُضع الأربعة المصابون بالحصبة، في حجر صحي، وبدأت عملية تعقب مخالطيهم.وقالت ساكي "يُطلب حاليا من جميع الوافدين الأفغان التطعيم ضد الحصبة كشرط لدخول الولايات المتحدة".وأضافت أن اللقاحات ضد الأمراض الرئيسية مثل الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية تُعطى في القواعد العسكرية التي تستقبل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإدارة تدرس تطعيم اللاجئين في قواعدها في الخارج.وشهد الجسر الجوي الطارئ الذي قادته الولايات المتحدة وسبق انسحابها من أفغانستان إجلاء أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من الذين عملوا مع القوات الأميركية ويخشون انتقام طالبان بعد استيلائها على السلطة.يذكر أن الحصبة أودت بحياة 207500 شخص في العالم سنة 2019، في حصيلة هي أعلى بخمسين في المئة من تلك المسجّلة سنة 2016، في ظلّ انحسار التغطية اللقاحية، بحسب منظمة الصحة العالمية.