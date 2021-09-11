مصر تصدر قرارا بشأن الطبيب الذي طالب ممرضاً بالسجود لكلبه (فيديو)

أصدرت وزارة الصحة المصرية قرارًا بشأن الطبيب الذي طالب ممرضا بالسجود والاعتذار لكلبه بعد تداول فيديو الواقعة بشكل واسع في مصر، والذي تسبب في غضب عارم بين المصريين من جميع فئاتهم، مطالبين بمحاسبته.

وحسب بيان الوزارة، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض "بحسب الفيديو المتداول" بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية.

وأكد البيان أن الوزارة أصدرت قرارا بوقف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة مكان الواقعة داخل المستشفى، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

كما أكدت الوزارة أنها حريصة على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.