الكشف عن 11 صورة تاريخية جسدت أحداث "11 سبتمبر"

ما تزال مشاهد هجمات 11 سبتمبر عالقة في أذهان كل من عاصرها، ومن ذلك اليوم الكارثي، ظهرت مئات الصور التي تتجمد عندها النظرات من قوتها.



ومن من بين الصور التي جسدت مأساة "11 سبتمبر"، تم اختيار أقوى 11 صورة فوتوغرافية لذلك اليوم الذي غير مجرى التاريخ.