أمطار غزيرة وانهيارات تقتل 17 شخصا وتدمر عددا من المنازل في باكستان

وذكرت الشرطة في بيان، أنه "جرى انتشال 11 جثة من بين حطام منازل من الطين والطوب في مديرية طور غار، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن باقي الضحايا ومن بينهم نساء وأطفال، لافتا إلى إن ثلاثة منازل مجاورة جرفت بالكامل في قرية نائية بالمنطقة، بينما كانت منازل أخرى أقل تضررا.وأعلنت السلطات في مدينة أبوت آباد عن انهيار أرضي في الضواحي أدى إلى مقتل زوجين وطفلهما وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أكدت سلطات إدارة الكوارث في البلاد أنها ترسل مساعدات إغاثة إلى المنطقة المتضررة لكن الانهيارات الطينية في المناطق الجبلية أخرت تسليم المساعدات.