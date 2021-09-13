البنتاغون: الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية يمثل "تهديدا" للعالم

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت، في عطلة نهاية الأسبوع، اختباراً لصاروخ جديد من طراز "كروز طويل المدى"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أمس الأحد.يذكر أن تجارب الإطلاق أجريت يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بحسب الوكالة التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "اطلعنا على التقارير التي تتحدث عن اختبار كوريا الشمالية صواريخ كروز.. وسنواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع شركائنا وحلفائنا".وأكدت الوزارة أن "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".وأجرت كوريا الشمالية تجارب نووية عدة، واختبرت بنجاح صواريخ باليستية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة.وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.