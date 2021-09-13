الحكومة اللبنانية تعقد اول اجتماع لها في قصر بعبدا

وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلتها بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا.وسيشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد بيانها المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة في أقرب وقت ممكن، بينما تسعى الحكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تواجهه البلاد.وستعقد الجلسة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وبحضور رئيس الجمهورية ميشال عون.وسيلقي كل من ميقاتي وعون كلمة في مستهل الجلسة، قبل أن تتفق الحكومة على تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن الوكالة الوطنية للإعلام.يشار إلى أن حكومة حسان ذياب كانت قد استقالت قبل 13 شهرا، إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب / أغسطس 2020، وخلال هذه الفترة فشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة جديدة، على وقع خلافات حادة بين الأطراف السياسية اللبنانية.