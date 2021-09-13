ميقاتي: لبنان يتطلب اجراءات إستثنائية خصوصا في ما يخص المحروقات والدواء

واكد ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "ينتظرنا الكثير من العمل، والكثير من التعب، وعلينا جميعا أن نضحي.واكد ان "البلد يتطلب اجراءات إستثنائية، صحيح اننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".ووتوجه الى الوزراء بالقول : "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال.الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذل فيها ولا تمنين".اضاف: "اطلب منكم الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها، سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس".وتابع ميقاتي: "نؤكد على التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة، وأؤكد في هذا المجال ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي، مضيفا إن "حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها، وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون".