صورة تجمع رئيس واعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة

نشرت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" صورة تذكارية للحكومة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وتوسط عون الصورة، وإلي جانبه رئيس الحكومة الجديد، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وبحضور الوزراء كافة، حيث أن هذه الحومة اختلفت عن سابقتها بـ"العنصر النسائي"، إذ تتواجد وزيرة واحدة حاليا في لبنان، وهي نجلا رياش، كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بينما الحكومة السابقة كان قد طغى فيها الحضور الأنثوي بست وزيرات.