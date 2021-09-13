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خبراء: 4 مؤشرات تكشف زيف فيديو الظواهري الاخير

دوليات

2021-09-13 | 07:25
خبراء: 4 مؤشرات تكشف زيف فيديو الظواهري الاخير
2,341 مشاهدة

لم ينجح تنظيم القاعدة الإرهابي في تحقيق هدفه الذي نشر لأجله تسجيلا مصورا لزعيمه أيمن الظواهري في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، كإثبات أنه على قيد الحياة، إلا أن التسجيل يحتوي على عدة مؤشرات تؤكد أنه قديم.

ووفق ما اكده خبراء ، فإن 4 نقاط ضرورية لم تظهر في فيديو الظواهري، المنشور السبت، ما يؤكد أنه مسجل منذ أشهر عدة.

وفي ما يلي المؤشرات الاربع:

تجاهل انتهاء الانسحاب الأميركي

الفيديو "الجديد القديم" لزعيم القاعدة جاء ضمن سلسلة "القدس لن تهوّد"، والتي تصدرها إحدى منصات القاعدة الإعلامية، وتحدث فيه الظواهري عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد اتفاق فبراير 2020، ما يرجح أن التسجيل تم في مارس، خاصة أنه لم يشر إلى التغيرات الجديدة، مثل إتمام الانسحاب الأميركي فعلا في أغسطس.

تجاهل سيطرة طالبان

لم يشر الظواهري إلى سيطرة حركة طالبان المتحالفة مع القاعدة على السلطة في أفغانستان، وتشكيلها حكومة تضم قياديين من شبكة حقاني المقربة من القاعدة.

كما أنه لم يقدم في كلمته مجرد تهنئة لطالبان، رغم أن الظواهري أعلن في وقت سابق ولاءه لزعيم الحركة هبة الله أخوند زاده.

واكتفى الفيديو بنشر صور لمقاتلي طالبان في معاركهم للسيطرة على المقاطعات الأفغانية، والتي بدأت قبل عدة أشهر، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، في أبريل الماضي، نية الانسحاب التام من البلاد بحلول أغسطس.

الإشادة بعمليات قديمة

ونشر الموقع المحسوب على تنظيم القاعدة الفيديو، السبت، ومدته ساعة، إشادة الظواهري بهجوم سيارة مفخخة يناير الماضي على قادة عسكرية روسية في تل السمن بمحافظة الرقة بسوريا الذي أعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة للقاعدة مسؤوليتها عنه.

الدعوة لهجمات جديدة

دعا الظواهري في الفيديو لمزيد من الهجمات قائلا: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ... ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

ويتنافى هذا الأمر مع كون حركة طالبان هي التي باتت مسيطرة على البلد الذي يكمن فيه تنظيم القاعدة، خاصة وأن مسؤولين بطالبان في سبيل حصولهم على الاعتراف الدولي بسلطتهم، صرحوا عدة مرات بأنهم لا ينوون التدخل في شؤون الدول الداخلية.

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