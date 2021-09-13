طهران: المسؤولون العراقيون وعدوا بزيادة عدد الزائرين في مراسم الاربعينية

وقال محمد رضا رضائي كوجي، في حديث نقلته وكالة "فارس"، إن "رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تباحثا بالتفصيل حول تقديم تسهيلات لمشاركة الزائرين الايرانيين في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".واضاف أن "الجانبين تباحثا ايضا حول الربط السككي بين شلمجة الايرانية والبصرة العراقية ومنها الى سوريا والتي تؤدي دورا مهما في توطيد العلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان الثلاثة".وتابع "بالنظر الى الربط السككي بين ايران وافغانستان والهند والصين لذلك فان الربط السككي مع العراق وسوريا يؤدي الى ان تشكل ايران ممرا دوليا يترك تأثيرات طيبة على اقتصاد البلاد"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء العراقي وعد، خلال اللقاء، الى وضع هذه المشاريع حيز التنفيذ كما تقرر السماح لشاحنات البلدين باجتياز اراضي البلد الاخر".وكان الكاظمي زار أمس الاحد إيران على رأس وفد رسمي التقى خلالها رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، واتفق الجانبان على زيادة عدد الزوار الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعينية، والغاء التأشيرة بين العراق وايران.