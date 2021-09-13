بينهم عراقيون.. الإمارات تدرج أفراداً وكيانات على قائمة "الإرهاب"

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.وتشمل القائمة 4 مواطنين إماراتيين، ولبنانيين، و7 يمنيين وعراقيين، وهندي واحد وسعودي واحد ومواطن أفغاني، و5 سوريين، و5 إيرانيين، و6 نيجيريين، ومواطن روسي وآخر أردني وآخر من سانت كيتس - نافيس وآخر بريطاني.