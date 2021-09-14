بطريقة بشعة.. شاب يقتل جدته بمساعدة صديقه (صور)

أقدم سوري من محافظة حلب بالاتفاق مع صديقه على قتل جدته، وذلك طمعا بالحصول على مصاغها الذهبي.

وفي التفاصيل، التي أوردها حساب وزارة الداخلية السورية في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، فإن بلاغا ورد بالعثور على جثة امرأة داخل شقتها في حي القصر في محافظة حلب.

وأضافت ”الداخلية“ في بيانها أنه "بعد البلاغ توجهت فرق الأمن إلى الموقع المعني، وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود لامرأة في العقد السابع من العمر، وقد تعرضت للضرب المبرح بأداة صلبة على رأسها؛ ما تسبب في وفاتها".

وإثر تحريات مكثفة، اشتبه رجال الأمن في حفيد المجني عليها، إذ تم القبض عليه وعلى صديقه، وأقر بارتكاب جريمته.

وقال المتهم في التحقيقات أنه "اتفق مع صديق له على قتل جدته لسرقة مصاغها الذهبي، وقام صديقه بإخفاء قطعة حديد معه، ثم صعد صديقه إلى منزل المجني عليها، وتبعه هو، وبقيا مختبئين داخل غرفة حتى تأكدا أن جدته بمفردها، فأوعز له صديقه بإشارة كي يقوم بقتلها".

وأضاف أنه بعد إيعاز صديقه له، دخل غرفة جدته، وبدأ يضربها بقطعة الحديد على رأسها حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بسرقة مصاغها، وأخفاه وصديقه في عمارة مهجورة.