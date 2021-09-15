لاعبات منتخب افغانستان لكرة القدم ينجحن في الهروب إلى باكستان (فيديو)

وكتب الوزير في تغريدة ”نرحب بفريق كرة القدم النسائي الأفغاني، وصلن إلى معبر تورخم من أفغانستان“، مضيفا أن ممثلا لاتحاد كرة القدم الباكستاني كان في انتظارهن.

#VIDEO #Afghanistan’s National female football team along with their families arrived in #Lahore. They reached #Pakistan last night via #Torkham following ban on women sports by #Taliban pic.twitter.com/qoxt7Qmxek — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 15, 2021

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل أخرى ولم يتضح بعد عدد اللاعبات اللاتي دخلن البلاد وما يعتزمن فعله بعد ذلك.وتأتي مغادرة الفريق في إطار هجرة أوسع نطاقا للمثقفين والشخصيات العامة من أفغانستان، لا سيما النساء، منذ أن سيطرت طالبان على الحكم قبل شهر.