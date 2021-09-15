شكوى امرأة اماراتية تطيح بمسؤول حكومي!

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، أصدر الشيخ محمد بن راشد أمرا بإنهاء خدمات سامي عبدالله عبدالخالق قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.كما أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بندب عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.ولم يصدر على الفور أي حديث رسمي عن علاقة الإقالة بشكوى المواطنة، غير أن معلقين كثرا على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين الواقعتين.وكانت سيدة نشرت مقطع فيديو من داخل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تناشد فيه الاخير، النظر في قضيتها بعد أن أحضرت مؤسسة الإسكان الشرطة لها، إثر مطالبتها بمسكن لها ولأبنائها، مؤكدة أنها جلست في المؤسسة ساعات طوالا للنظر في مطلبها "كما لو أنهم يرفعون علي أنا قضية، أناشد الشيخ محمد بن راشد إنهم يشوفون موضوعنا، يايبينلي الشرطة إني أطالب بيت حق عيالي، لاني مسوية جريمة ولاني سارقة، حسبي الله ونعم الوكيل بس، (..) ملعوذيني أنا وعيالي الصغار، يايبنلي الشرطة يحاسبوني بس لإني طالبة بيت (..) يالستلهم من الصبح للحين يالسة".بدوره، تحدث المسؤول المقال سامي قرقاش قبيل إعفائه في مداخلة هاتفية في بث مباشر مع قناة "سما دبي" عن تفاصيل الواقعة، إذ كشف أن الفيديو يعود لزوجة مواطن مسجون وأم لمواطنات وقال إن "السيدة حضرت المؤسسة، وأصرت على البقاء فيها حتى حصولها على منزل، بالرغم من إبلاغها من قبل موظفي المؤسسة أن طلبها موجود في اللجنة"، مبينا أن "الطلب الموضوع من زوج المواطنة وليس من قبلها، ولم يصدر القرار فيه بعد"، مؤكدا أنه "تم إبلاغها أنهم تواصلوا مع المؤسسات الخيرية المعنية لتأمين سكن مؤقت لها إلى حين حصولها على منزلها من الإسكان، لكنها أصرت على الحصول على منزل دائم لها".وتابع أن "السيدة بقيت رغم انتهاء الدوام ورغم أن موظفي الشؤون القانونية تعهدوا لها بالمساعدة، ونظرا لأن الدوام انتهى والموظفين لا يمكنهم المغادرة وهناك أشخاص داخل المؤسسة، اضطروا إلى إبلاغ الشرطة بعد إصرارها على البقاء، وحضر رجال الأمن من مركز الشرطة، وبدأت آنذاك بتصوير المقطع المتداول، وتصوير رجال الشرطة، حتى حضر الضابط المناوب وأقنعها بالرحيل، ثم فوجئوا بنشرها المقاطع".وعلق مغرد باسم بويوسف "مجرد شكوى ساكنه بكرفان.. طار مدير الإسكان".