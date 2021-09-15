الاتحاد الاوربي يخصص 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا لافريقيا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "التبرع الجديد والذي سيسلم بالكامل بحلول منتصف العام المقبل يأتي بالإضافة إلى 250 مليون جرعة تعهد الاتحاد بتوفيرها".وأضافت "هذه الخطوة تؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة للدول ذات الدخل المنخفض من أجل مكافحة الفيروس، هذا استثمار في التضامن، وهو أيضا استثمار في الصحة العالمية".وأكدت إن "الاتحاد أرسل إضافة إلى 700 مليون جرعة للأوروبيين لقاحات لما يصل إلى 130 دولة مجتمعة".وذكرت أورسولا في خطاب أمام البرلمان الأوروبي: "نحن المنطقة الوحيدة في العالم التي حققت ذلك".وتابعت "أولويتنا الكبرى والأكثر إلحاحا هي تسريع وتيرة التطعيم العالمي، حجم الظلم واضح مع إعطاء أقل من واحد بالمئة من الجرعات العالمية للبلدان ذات الدخل المنخفض".