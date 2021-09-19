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العثور على جثة مواطنة عراقية على الحدود البيلاروسية البولندية

دوليات

2021-09-19 | 14:42
العثور على جثة مواطنة عراقية على الحدود البيلاروسية البولندية
3,519 مشاهدة

أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم الأحد، العثور على جثة مواطنة عراقية في مقاطعة غرودنينسك قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت هيئة الحدود الحكومية البيلاروسية، في بيان: "تم يوم 19 سبتمبر في مقاطعة غرودنينسك قرب قرية ليسنوييه على مسافة متر واحد من الحدود البيلاروسية البولندية العثور على جثة امرأة ذات مظهر غير سلافي ولم تظهر عليها علامات الحياة".

وذكرت الهيئة أنها "رصدت مؤشرات واضحة تدل على أن الجثة تم سحبها أرضا من بولندا إلى داخل بيلاروس"، مضيفة أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقا في القضية ودعت ممثلين عن الأمم المتحدة إلى الموقع".

من جانبها، ذكرت لجنة التحقيقات البيلاروسية أنها "حددت هوية المرأة وهي مواطنة عراقية في 39 عاما من عمرها"، مضيفة أن "التحقيق لا يستبعد فرضية وفاتها جراء انخفاض درجات الحرارة".
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