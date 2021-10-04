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"شاهين".. دولتان خليجيتان تتخذان إجراءات احترازية بعد أضرار عُمان

دوليات

2021-10-04 | 11:25
"شاهين".. دولتان خليجيتان تتخذان إجراءات احترازية بعد أضرار عُمان
1,209 مشاهدة

انحسرت قوة الإعصار "شاهين" في سلطنة عُمان بعد أن خلف خسائر في الأرواح وأضرارا مادية بعدة مناطق، في حين اتخذت السلطات في الإمارات والسعودية إجراءات احترازية تحسباً لوصول تأثيرات الإعصار إلى أراضيهما.

وبحسب "الجزيرة نت"، فإن مركز الأرصاد العُماني يتوقع أن تستمر التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإعصار حتى مساء اليوم الاثنين، بالرغم من تراجع حدته إلى منخفض مداري.

وأضاف أن مركز الإرصاد أصدر صباح اليوم تحذيره الثامن للسكان في محافظات ولاية شمال الباطنة من خطورة الأوضاع، حيث لا تزال هذه المناطق تشهد هطول أمطار بعضها غزيرة.

وأشار إلى أن أضرارا كبيرة في البنية التحتية تسبب بها "شاهين" في عدة ولايات عُمانية، حيث غمرت السيول الناجمة عن مياه الأمطار مناطق سكنية، خاصة المنخفضة منها، في المصنعة والخابورة والسويق، وتجاوز ارتفاعها في بعض الأحيان 3 أمتار.

وكان الإعصار دخل اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة قبل أن تتراجع حدته بمرور الوقت، وقد كانت العاصمة مسقط من بين المناطق التي تأثرت به.

وحتى الآن، لقي 5 أشخاص مصارعهم بينهم طفلان توفيا غرقا، في حين توفي عاملان آسيويان جراء انهيار بمنطقة صناعية في مسقط، وأحدث الإعصار اضطرابا في حركة النقل الجوي، كما تسبب في انقطاع الكهرباء ببعض المناطق.

ولا تزال قوات من الجيش وفرق الدفاع المدني تواصل عمليات واسعة في المناطق المتضررة جراء السيول، ويشمل ذلك إنقاذ عالقين.

وتعتبر السلطنة من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية، إذ تواجهُ هذه الظواهرَ الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط، يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف، عادة، الأجزاء الجنوبيةَ والجنوبية الشرقية منه.

ومع قرب خروج "شاهين" من سلطنة عمان، قالت السلطات الإماراتية إنها اتخذت إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين من ضمنها تسيير دوريات للشرطة قرب الشواطئ والوديان حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة مرافقة للإعصار الذي يضرب المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي إن السلطات حثت موظفي الحكومة والقطاع الخاص في مدينة العين، على الحدود مع سلطنة عمان، على العمل عن بعد اليوم، كما طالبت السلطات السكان بتجنب مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الدفاع المدني دعا المواطنين إلى توخي الحذر في بعض المناطق، بدءا من اليوم وحتى الجمعة، نظرا لتوقع هبوب رياح قوية وسيول بسبب الإعصار.
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