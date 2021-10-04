تركيا تعلن السيطرة على "مقر مهم" شمال العراق

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر "تويتر"، إن قواتها الخاصة وجهت "ضربة قوية لتنظيم حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان الإرهابي شمال العراق".وذكر البيان: "تمت السيطرة على ما يسمى بالمقر الشرقي في أفاشين-باسيان بمنطقة عملية مخلب الصاعقة، الذي اعتمد عليه كثيرا تنظيم حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان واصفا إياه بأنه من المستحيل السيطرة عليه".وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن قوات "الكوماندوس التابعة لها تمكنت من الدخول إلى الكهف الذي كان فيه المقر الشرقي حيث نفذ عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن تحييد 12 إرهابيا مع أسلحتهم".