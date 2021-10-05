علماء يشككون بوجود "فيروس غامض" ينتقل عن طريق حشرة!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
تعطل "واتساب" مرة أخرى في مناطق عدة من العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

علماء يشككون بوجود "فيروس غامض" ينتقل عن طريق حشرة!

دوليات

2021-10-05 | 06:02
علماء يشككون بوجود "فيروس غامض" ينتقل عن طريق حشرة!
998 مشاهدة

زعم علماء في اليابان اكتشافهم فيروسا غير معروف سابقا يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد.

وسُمّي العامل الممرض باسم فيروس Yezo، ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد. وتشمل أعراض العدوى: الحمى وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء. وقدّم علماء في جامعة هوكايدو في سابورو باليابان اكتشافهم في مجلة Nature Communications.

وكشف كيتا ماتسونو، عالم الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو، أن سبعة أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس منذ عام 2014. ولحسن الحظ، لم تكن هناك وفيات مؤكدة.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.

وقال البروفيسور ماتسونو: "كل حالات الإصابة بفيروس Yezo التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدا أن يكون المرض موجودا خارج هوكايدو، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".

وتعرّف العلماء على فيروس Yezo كشكل من أشكال فيروس orthonairovirus، الذي يعتبر جزءا من عائلة Nairoviridae، والتي تشمل مسببات الأمراض التي تسبب حمى القرم-الكونغو النزفية (CCHF).

وفي وقت سابق من هذا العام، حدد العلماء في الصين أيضا نوعا جديدا من فيروس orthonairovirus، وأطلقوا عليه اسم فيروس Songling (SGLV).

وتعرّض جميع المرضى الذين أصيبوا بـSongling للعض من قبل القراد.

وواجه العلماء اليابانيون فيروس Yezo لأول مرة بعد دخول رجل يبلغ من العمر 41 عاما المستشفى مصابا بالحمى وألما في الساق.

وتبين أن الرجل تعرض للعض من قبل حشرة - من المحتمل أن تكون قرادا - أثناء المشي في غابة في هوكايدو.

ولم تكشف الفحوصات التي أجريت في المستشفى عن أي فيروس معروف يحمله القراد في المنطقة. ثم نُقل مريض آخر ظهرت عليه أعراض مماثلة إلى المستشفى بعد عام.

وحدد التحليل الجيني للفيروس المستخرج من دم المرضى، العامل الممرض الجديد بأنه فيروس orthonairovirus. ثم سُمّي بـYezo تيمنا بالاسم التاريخي لهوكايدو، وهي أقصى شمال جزر اليابان الرئيسية.

ويبدو أن Yezo مرتبط بفيروس Sulina من رومانيا وفيروس Tamdy في أوزبكستان.

وجاء في الدراسة: "نظرا لأن علم الأوبئة والإمراضية لفيروسات مجموعة Tamdy وSulina لم يجر توضيحهما بالكامل بعد، فإن هذه الفيروسات الناشئة في البلدان الآسيوية يمكن أن تمثل عبئا على الصحة العامة أكبر مما هو معترف به حاليا. والفهم الشامل لفيروسات orthonairovirus مطلوب بشدة لتطوير الوقاية والعلاجات".

ولتحديد أصل فيروس Yezo، حلل علماء هوكايدو العينات التي جمعت من الحيوانات في المنطقة بين عامي 2010 و2020.

واكتشفوا الأجسام المضادة للفيروس في الغزلان المحلية والراكون. واكتُشف الحمض النووي الريبي لفيروس Yezo أيضا في ثلاثة أنواع من القراد في الجزيرة.

وقال البروفيسور ماتسونو: "يبدو أن فيروس Yezo أثبت انتشاره في هوكايدو، ومن المرجح أن يتسبب الفيروس في المرض عندما ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات عن طريق القراد".

وسيجري التحقيق فيما إذا كان فيروس Yezo انتشر في جميع أنحاء البلاد عن طريق الحيوانات والأشخاص المصابين.

واقترحوا أيضا على المستشفيات فحص المرضى بحثا عن العامل الممرض إذا ظهرت عليهم الأعراض الصحيحة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:21 | 2021-10-05 09:21
09:08 | 2021-10-05 09:08
09:01 | 2021-10-05 09:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
&quot;العطل العالمي&quot;.. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
21.55%
16:15 | 2021-10-04
"العطل العالمي".. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
16:15 | 2021-10-04
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
19.9%
02:58 | 2021-10-05
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
02:58 | 2021-10-05
يوم &quot;العطل الكبير&quot;.. حديث عن أفضل 5 تطبيقات &quot;بديلة&quot;
16.88%
14:25 | 2021-10-04
يوم "العطل الكبير".. حديث عن أفضل 5 تطبيقات "بديلة"
14:25 | 2021-10-04
نبأ غير سار بشأن لقاح &quot;فايزر&quot;
14.66%
02:24 | 2021-10-05
نبأ غير سار بشأن لقاح "فايزر"
02:24 | 2021-10-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
14.41%
09:13 | 2021-10-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
09:13 | 2021-10-04
دببة تهاجم عامل نظافة وتقتله في بغداد
12.59%
04:47 | 2021-10-05
دببة تهاجم عامل نظافة وتقتله في بغداد
04:47 | 2021-10-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X