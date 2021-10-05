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ما هو "بروتوكول بوابة الحدود" الذي أوقف فيسبوك وواتسآب عالميا؟

دوليات

2021-10-05 | 06:15
ما هو "بروتوكول بوابة الحدود" الذي أوقف فيسبوك وواتسآب عالميا؟
2,601 مشاهدة

فوجئ العالم كله بتوقف شامل لكافة منصات وتطبيقات فيسبوك، بسبب ما أطلقت عليه شركة "فيسبوك" توقف "بروتوكول بوابة الحدود".

ما هو بروتوكول بوابة الحدود؟
يعرف "بروتوكول بوابة الحدود"، بأنه أحد الأنظمة التي يستخدمها الإنترنت لتوصيل حركة المرور الخاصة بك إلى حيث يجب أن تذهب بأسرع ما يمكن.
ونظرًا لوجود العديد من مزودي خدمة الإنترنت المختلفين، وأجهزة التوجيه الأساسية، والخوادم المسؤولة، على سبيل المثال، عن بياناتك، هناك الكثير من الطرق المختلفة لفيسبوك، التي يمكن أن تسلكها الحزم الخاصة بك.
 
وتتمثل مهمة "بروتوكول بوابة الحدود" في توضيح الطريق لهم والتأكد من أنه أفضل طريق.
 
يمكن وصف "بروتوكول بوابة الحدود" على أنه نظام مكاتب البريد لفيسبوك، أومراقب حركة المرور الجوية، ويمكن وصفه بصورة أكثر بأنه أشبه بالخريطة، حيث يمكن أن تتخيل أن بروتوكول بوابة الحدود، عبارة عن مجموعة من الأشخاص يصنعون ويحدّثون خرائط توضح لك كيفية الوصول إلى يوتيوب أو فيسبوك.
عندما يتعلق الأمر ببروتوكول بوابة الحدود، يتم تقسيم الإنترنت إلى شبكات كبيرة، تُعرف باسم "الأنظمة المستقلة".
 
جزر الإنترنت
يمكنك أن تتخيلها نوعًا ما كدول جزرية - إنها شبكات يتحكم فيها كيان واحد، الذي يمكن أن يكون مزود خدمة الإنترنت، مثل "كومكاست" ، أو شركة مثل فيسبوك، أو بعض المؤسسات الكبيرة الأخرى مثل الحكومة أو الجامعة الكبرى.
 
وسيكون من الصعب للغاية بناء جسور تربط كل جزيرة بجميع الجزر الأخرى، لذا فإن "بروتوكول بوابة الحدود" هو المسؤول عن إخبارك بالجزر (أو الأنظمة المستقلة) التي يتعين عليك المرور بها للوصول إلى وجهتك.
 
ونظرًا لأن الإنترنت يتغير دائمًا، يجب تحديث الخرائط - فأنت لا تريد أن يقودك مزود خدمة الإنترنت إلى طريق قديم لم يعد ينقل إلى غوغل.
 
ونظرًا لأن هذا سيكون مهمة ضخمة لتخطيط الإنترنت بالكامل طوال الوقت، فإن الأنظمة المستقلة تشارك خرائطها مع باقي الخدمات.
 
ويتحدث أصحاب تلك الجزر من حين لآخر مع جيرانهم على الجزر لمشاهدة ونسخ أي تحديثات أجروها على خرائطهم.
وباستخدام الخرائط كإطار عمل، من السهل تخيل كيف يمكن أن تسوء الأمور.
 
ومرة أخرى عندما حصل المستهلكون على إمكانية الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لأول مرة، كانت هناك دائمًا نكات حول ذلك لأنك تقود على منحدر أو في وسط الصحراء.
ويمكن أن يحدث نفس الشيء مع "بروتوكول بوابة الحدود"، إذا ارتكب شخص ما خطأ، فقد ينتهي به الأمر إلى قيادة حركة المرور في مكان ليس من المفترض أن يذهب إليه، مما يتسبب في حدوث مشكلات.
 
وإذا لم يتم اكتشافه، سينتهي هذا الخطأ على خريطة الجميع، ويتوقف عمل تلك المواقع.
 
طريق أسرع
ويمكن أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا لأن الأقصر لا يساوي دائمًا الأفضل. هناك الكثير من الأسباب التي تجعل خوارزمية التوجيه تختار مسارًا واحدًا على آخر - يمكن أن تكون التكلفة عاملاً أيضًا، حيث تقوم بعض الشبكات بفرض رسوم على الآخرين إذا كانوا يريدون تضمينهم في مساراتهم.
بالنسبة لصف الخوارزميات وهياكل البيانات يمكنها أن تبني الطحالب للعثور على أقصر طريق.
 
لماذا توقف فيسبوك؟
لكن لماذا توقفت تطبيقات فيسبوك عن العمل؟ يرجع هذا إلى أن فيسبوك قامت ببناء "بروتوكول بوابة حدود" خاص بها، الذي يسمح لها بإجراء "تحديثات تدريجية سريعة"، وفقًا لورقة تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام.
 
ومع ذلك، فإن النظام الذي تصفه الشركة هناك مخصص للتواصل داخل مراكز البيانات - في هذه المرحلة، من الصعب تحديد سبب مشكلات فيسبوك يوم أمس.
 
وسيتطلب الأمر شخصًا أكثر اطلاعا ليقول ما إذا كانت اتصالات مركز بيانات فيسبوك، يمكن أن تسبب هذا النوع من المشكلات.
يدعي مراسل الأمن السيبراني بريان كريبس، أن الانقطاع نتج عن "تحديث روتيني لبروتوكول بوابة الحدود".
التحديث الهندسي لفيسبوك، يشير إلى أن المشكلة ناتجة عن "تغييرات التكوين على أجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لديهم".
 
وأدى ذلك إلى "تأثير متتالي على الطريقة التي تتواصل بها مراكز بيانات فيسبوك، مما أدى إلى توقف خدماتها، أي أن فيسبوك كانت تتواصل مع نفسها وليس مع العالم الخارجي.

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