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وفاة لاعب كمال أجسام امريكي قبل ساعات من مشاركته في مستر أولمبيا 2021

دوليات

2021-10-07 | 02:14
وفاة لاعب كمال أجسام امريكي قبل ساعات من مشاركته في مستر أولمبيا 2021
1,412 مشاهدة

أعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على انستغرام وفاة البطل جورج بيترسون بشكل مفاجئ دون الإعلان عن سبب الوفاة.

وذكرت البطولة في بيان عبر حسابها في انستغرام: "ببالغ الحزن وصلنا نبأ الوفاة غير المتوقعة لجورج بيترسون ، البطل على خشبة المسرح وخارجه. تعازينا لأسرته ولكل عشاق أحد أرقى الرجال المحترمين الذين عرفناهم على الإطلاق".

ولم يصدر أي بيان عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة ببطل كمال الأجسام، حيث كان يستعد للمنافسة في فئة 212 للرجال في مستر أولمبيا 2021 التي تنطلق الليلة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى الأحد المقبل.

وكان بيترسون البالغ عمره 37 عاما في أورلاندو بولاية فلوريدا ، حيث كان يستعد للمنافسة في فئة 212 في منافسات البطولة، وكان اخر تحديث له عبر حسابه في انستغرام في الساعات الأولى من السادس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي ولم يكشف علنًا عن أي مشاكل صحية قبل وفاته.


بيترسون من مواليد نيويورك ويشتهر بلقب ”دا بول“ ، وقد برز في قسم اللياقة البدنية الكلاسيكية. حصل على بطاقة IFBB Pro بفوزه بلقب NPC Nationals لعام 2016 في هذه الفئة ، وظهر لأول مرة كمحترف في الموسم التالي.

وكان أول انتصار على الصعيد الاحترافي لبيترسون في تامبا برو في عام 2017 ، وحقق المركز الثالث في أولمبياد اللياقة البدنية الكلاسيكية في نفس العام. وبعد احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى للعام الثاني على التوالي في أولمبيا فاز في مسابقة Arnold Classic Physique لعام 2019 في كولومبوس بولاية أوهايو. ومرة أخرى احتل بيترسون المركز الثالث في مستر أولمبيا 2019.

وابتعد بيترسون عن موسم 2021 للتحضير لمستر أولمبيا الذي تأهل لها من خلال احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى من في فئته في أولمبيا 2020 ليحجز مقعده في نسخة 2021 التي تقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بولاية فلوريدا ، حيث كانت ستكون المشاركة الخامسة له على التوالي في مستر أولمبيا.

ويشارك البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ في مستر أولمبيا لفئة الرجال والتي يحمل لقبها من العام الماضي حيث أقيمت في الولايات المتحدة أيضا.

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