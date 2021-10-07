ايران: نقف بكل قوة مع لبنان لكسر الحصار الظالم الذي يتعرض له

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن بلاده ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة إلى جانب لبنان من أجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له.

وقال عبد اللهيان في تصريح من مطار بيروت الدولي، في مستهل زيارة إلى لبنان سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: إن "إيران وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، من أجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار".

وأضاف أنه "على ثقة تامة بأنه كما تمكن الشعب اللبناني الشريف من تخطي المراحل الصعبة التي مر بها، بأنه بإذن الله سيتمكن في هذه المرحلة أيضا من تجاوز الصعوبات التي يعانيها".