رجل عربي يتزوج 33 مرة "كعمل خيري" (فيديو)

ظهر مواطن مصري، على إحدى شاشات التلفزيون ليؤكد أنه تزوج 33 مرة، قاصدا بذلك فعل الخير فقط.

ووصف المواطن المصري محمد الملاح نفسه بأنه "محلل شرعي"، حيث إنه تزوج 33 مرة بهدف إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات، مؤكدا أن ما يفعله "عمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل".

جاء ذلك خلال حديث الملاح في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وأوضح محمد الملاح أن ما يفعله بدأ حين اقترحت إحدى زميلاته في العمل أن يتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى "ابتغي به وجه الله".

وأكد الملاح أن الزيجات التي يعقدها تكون زواجا كامل الأركان، وينفصل بعدها عن السيدة التي يتزوجها لتعود إلى زوجها الأول وانتهى الأمر، ثم تكرر الأمر مجددا وتزوج بناء على اقتراح أصدقائه بنفس الطريقة ولنفس الأسباب.

وشدد الملاح إن ما يفعله "لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر"، على حد تعبيره.

من جانبه، استنكر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يفعله محمد الملاح مؤكدا أنه حرام شرعا، حيث أن الزواج في الإسلام أصله وشرطه التأبيد ويجب أن تكون نيتهما استمرار الحياة وليست فترة مؤقتة.

وختم محمد الملاح قائلًا إنه إذا أفادت دار الإفتاء بأن هذا العمل حرام فسيقلع عنه، متسائلا في الوقت ذاته، إذا كان هذا العمل حرام فما الحل في ارتفاع نسبة الطلاق.