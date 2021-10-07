زلزال يهز العاصمة اليابانية طوكيو

ذكرت وكالة "رويترز"، الخميس، أن زلزالا هز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو.



وأعلنت أنه بقوة 6,5 على مقياس ريختر.



وقالت الحكومة اليابانية إن "لا قلق من موجة تسونامي بعد زلزال طوكيو".