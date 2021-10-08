الصحفيان "ريسا وموراتوف" يفوزان بجائزة نوبل للسلام

وقالت رئيسة اللجنة بيريت ريس-اندرسن في أوسلو، أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف ”يمثلان جميع الصحفيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفا غير مواتية بشكل متزايد“.وتعتبر الصحفية ماريا ريسا أول امرأة تنال إحدى جوائز نوبل هذا العام، بعد أن منحت جوائز العلوم والأدب في ستوكهولم إلى رجال فقط.وترشح هذا العام 329 مرشحا للجائزة من مدافعين عن حرية الصحافة إلى معارضات بيلاروسيات أو الناشطة في الدفاع عن البيئة غريتا تونبرغ.وعلى خلاف بقية جوائز نوبل، تعلن ”نوبل للسلام“ من معهد نوبل في أوسلو، فيما اختيرت بيريت ريس أندرسن للإعلان عن الجائزة.ومن الأسماء المطروحة دائما للجائزة ”مراسلون بلا حدود“ و“لجنة حماية الصحفيين“ أو جهة فاعلة أخرى تعمل على ضمان قدرة وسائل الإعلام على القيام بعملها بحرية بعيدا عن أي قمع ورقابة.وفي تاريخها الممتد 120 عاما، لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوما الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار، وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة التي يتم تداولها بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية.وقال مدير معهد أبحاث السلام هنريك أوردال إن ”التقارير الدقيقة التي تساعدنا على البقاء على اطلاع والحصول على فكرة عن الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي، ضرورية للنقاش العام الجيد والمؤسسات الديمقراطية“.ومن الأسماء الأخرى التي تم تداولها في الترشيحات ”الحملة ضد الروبوتات القاتلة“ ومنظمة ”الشفافية الدولية“ لمكافحة الفساد والمعارض الروسي أليكسي نافالني و“اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“ ومدققي الحقائق في ”الشبكة الدولية لتقصي المعلومات“ والمستشارة الألمانية في نهاية عهدها أنغيلا ميركل.وتسلم الجائزة التي تتألف من شهادة وشيك بقيمة عشرة ملايين كرونة (980 ألف يورو) تقليديا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر ذكرى وفاة ألفريد نوبل (1833-1896).وبعد جائزة السلام وهي الوحيدة التي التي تُمنح في العاصمة النروجية، ومن المقرر أن يعود موسم نوبل إلى ستوكهولم لمنح جائزة الاقتصاد الإثنين.