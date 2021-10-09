الكشف عن قيمة ديون ترامب بعد ترك رئاسة أمريكا

وصل إجمالي الديون التي تدين بها أعمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عند 1.3 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بما يقرب من 200 مليون دولار عن المستويات المسجلة حينما ترك منصبه.



وأشار موقع “فوربس” إلى أن الميزانية العمومية لأعمال ترامب في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أشهر.



وأفاد موقع “فوربس” بأنه في وقت سابق من هذا العام ساعد البنك الأمريكي J.P. Morgan Chase متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية في إقراض 1.2 مليار دولار مقابل مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو حيث يمتلك ترامب 30٪ من حقوق الأقلية.

كما أوضح التقرير أن ترامب سوف يكون ملزما بسداد 738 مليون دولار من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.