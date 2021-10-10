دبي.. ضبط مخدرات قيمتها نحو 150 مليون دولار

وقالت حكومة دبي في بيان أن "تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من جنسية شرق أوسطية متواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج".واضافت انه "فور تلقي الشرطة المعلومة عن العصابة، شكلوا فريق عمل متخصصا لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقا بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع"، موضحة انه "بتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات، وأقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية".