الاتحاد الأوروبي يدرس شراء الغاز جماعياً بعد ارتفاع حاد في الأسعار

وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مسودة وثيقة، جاء فيها أن الاتحاد سينظر في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء.وحسب الوثيقة فإن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، وستكون المشاركة طوعية.ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع "صندوق أدوات" لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.وحسب مسودة وثيقة "صندوق الأدوات" ستدرس المفوضية الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات، من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية امتنعت عن التعقيب على المسودة، وقالت إنه "قد يجري تغييرها قبل الموعد المحدد".وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام وسط شح في إمدادات الغاز، قابلته زيادة في طلب اقتصادات تتعافى من جائحة كوفيد-19.