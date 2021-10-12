شركة طيران أمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة في يوم واحد!

وعزت الشركة سبب إلغاء هذه الرحلات إلى مشاكل في مراقبة الملاحة الجوية والطقس السيء في فلوريدا، حيث ألغت شركة الطيران 1124 رحلة (30% من عملياتها اليومية)، يوم الأحد الماضي، وأكثر من 800 رحلة يوم السبت، وأكثر من 588 عملية إلغاء يوم أمس الاثنين، وفقا لبيانات من منصة تتبع الرحلات "flightaware".من جانبه، أوضح مايك فان دي في، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ساوث ويست"، في رسالة إلى الموظفين، أن "الإلغاء المفاجئ للرحلات الجوية تسبب في نقص الموظفين، وقد يؤدي إلى خفض عدد الرحلات الجوية التي يمكن للشركة تشغيلها في نوفمبر وديسمبر"، دون أن تذكر الشركة، التي انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 4.3%، عدد الإلغاءات، لكنها قالت إنها "كبيرة".وردت شركة الطيران على تغريدة من حساب يسأل عن رحلة ملغاة، بالقول: "نعمل على استقرار عملياتنا، ونتوقع استئناف الخدمة العادية هذا الأسبوع".وفي غضون ذلك، نفت نقابة الطيارين التابعة للشركة تكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإلغاء كان بسبب أفعالهم.ولفتت النقابة في بيان إلى أنها "على علم بالصعوبات التشغيلية"، لكن طياريها "لم يشاركوا في أي أعمال وظيفية رسمية أو غير رسمية"، إذ أن هذه النقابة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم أمرا تقييديا مؤقتا لمنع "ساوث ويست" من الامتثال لتفويض لقاح ضد فيروس كورونا للمقاولين الفيدراليين، بما في ذلك شركات الطيران الكبرى".وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات اليومية في "ساوث ويست"، آلان كاشير، إنه "بسبب نقص الموظفين الناجم عن اضطرابات نهاية الأسبوع، ستطبق شركة الطيران العمل الإضافي الإلزامي للموظفين".من جانبها، علقت إدارة الطيران الفيدرالية، يوم الأحد الماضي، قائلة: "لم يتم الإبلاغ عن أي نقص في طاقم الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية منذ يوم الجمعة.. حدثت تأخيرات في الرحلات وإلغاءات لبضع ساعات من مساء يوم الجمعة بسبب الطقس القاسي على نطاق واسع، والتدريب العسكري، وقلة عدد الموظفين في منطقة واحدة من جاكسونفيل إن. مركز الطريق".